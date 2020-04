Usuários do CAPS em Sena Madureira passam a receber atendimento psiquiátrico

A prefeitura de Sena Madureira acaba de oferecer mais uma conquista aos moradores da cidade. Desta vez, destinada ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Abibi Rodrigues Freire, situado no município, que agora contará, pela primeira vez, com um médico psiquiatra exclusivo para atender os usuários da unidade. A conquista é fruto do trabalho de Mazinho Serafim (MDB) à frente da prefeitura, com apoio da secretaria municipal de Saúde.

O psiquiatra Henrique Boechat, formado no Acre, foi contratado pela prefeitura de Sena Madureira para auxiliar as pessoas que precisam atravessar algum momento difícil com ajuda de um profissional especializado em saúde mental. “Já trabalhei muito tempo em Cruzeiro do Sul e os desafios dos municípios acreanos é justamente o pouco recurso profissional para atender os pacientes nas suas forças mais graves. Essa falta desencadeia um problema social, familiar, e as pessoas sofrem”, disse Boechat, destacando a importância de profissionais psiquiatras à comunidade.

Mazinho comemorou a contratação do especialista ao CAPS. “O intuito é disponibilizar esse tipo de atendimento aos moradores que precisam. A gente sabe dos problemas psicológicos que muita gente passa, por isso trouxemos um profissional que realmente conhece o sistema para atender a população”, explica. Para o prefeito, essa é uma preocupação que sempre esteve em sua gestão.

“O próprio CAPS é uma unidade que foi instalada na cidade em nossa gestão. É uma de nossas maiores preocupações a questão da saúde, em seus diferentes aspectos. Nada melhor que receber um psiquiatra para tratar essas pessoas”, diz Mazinho.

Boechat irá atuar em parceria com outros profissionais da área da saúde, como médico, psicólogos, enfermeiro e assistentes sociais. “Tenho certeza que vou encontrar uma dificuldade de viver, de se equilibrar, de uma vida saudável e conflitos em pessoas que precisam de orientação e medicação. Pretendo trabalhar em equipe, realizar um trabalho conjunto, com olhares diferentes para vermos como e o que fazer para levantar aquela família necessitada”, garante.

O psiquiatra contratado pela prefeitura irá atender os usuários do CAPS de Sena Madureira duas vezes por mês. A nova contratação é vista como uma das marcas históricas da gestão de Mazinho Serafim, uma vez que esta é a primeira vez que a cidade irá oferecer um médico psiquiatra aos usuários. “Temos que destacar mais essa conquista do prefeito Mazinho para a área da saúde. Só temos que agradecer o trabalho que a prefeitura tem feito para continuar melhorando a situação da nossa saúde pública em Sena. Nossos apoiadores também têm uma parcela nessa conquista, como a deputada estadual Meire Serafim (MDB), que sempre nos ajudou com seu mandato e emendas para a área”, afirmou o vice-prefeito e atual secretário de saúde do município, Gilberto Lira.