Sesacre confirma 8 novos casos e infectados por coronavírus no Acre chega a 58 pessoas

O número oficial de casos de coronavírus aumentou no Acre nas últimas 24 horas. Mais 8 novos exames deram positivo para a doença. Com isso, o número de infectados com a doença no Acre alcança 58 pessoas.

O número foi atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Dos novos infectados, dois têm grau de parentesco com a idosa de 79, que foi o primeiro caso de morte por Covid-19 no Acre, ocorrida na tarde da segunda-feira, 6. Elas são uma estudante de 20 anos e uma cabeleireira de 40 anos. A novidade é o primeiro caso registrado no município de Bujari e mais um caso confirmado em Plácido de Castro.

As outras seis pessoas, todas também com contato com pessoas conhecidas e que já tinham testado positivo para a doença, são uma bancária de 28 anos e um técnico em farmácia de 42 anos.

De acordo com o Centro Mérieux, o número de casos notificados também aumentou de 663 para 735, entre a terça e esta quarta-feira, 8. Desse total, 604 foram descartados, ou seja, deram negativo para a Covid-19. O número de casos em análise aumentou de 63, na terça, para 73, nesta quarta-feira.