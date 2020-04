Rodrigo Forneck anuncia saída da liderança de Socorro Neri na Câmara

Na manhã desta quarta-feira, 08, o vereador Rodrigo Forneck (PT) anunciou que irá se retirar do cargo de líder da prefeita Socorro Neri (PSB), na Câmara de Vereadores de Rio Branco.

O petista afirmou que Neri foi informada da decisão. Forneck alega que irá cuidar de ações do “mandato” e reafirmou o respeito pela prefeita.

Por fim, ele afirmou que irá continuar na base da Prefeita, mesmo sem ser líder. “Exerci a liderança com muito lealdade a prefeita, companheiros de base e a população que elegeu o projeto que governa a cidade de Rio Branco. Após pouco mais de 1 ano de dedicação e muito trabalho, entregamos hoje a liderança da prefeita Socorro Neri. Saímos com a certeza de dever cumprido, pois fomos leal ao projeto político que elegemos. Continuaremos ajudando naquilo que for melhor para o nosso Município”, afirmou.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, a prefeita ainda não decidiu quem será o novo líder ou à líder. Segundo informações, quatro vereadores estão no páreo, Elzinha, Raimundo Neném, Clézio Moreira, ambos do PSB, e Eduardo Farias (PCdoB).