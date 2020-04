Railson acusa Jarude de usar combustível em “moto fantasma”

Em um bate-boca acalorado, os vereadores Emerson Jarude e Railson Correia protagonizaram uma forte discussão durante as explicações pessoais da sessão online na manhã desta quarta-feira (08).

A discussão começou após o vereador Railson Correia afirmar que projetos que apresentam redução de gastos de vários poderes são “populistas”.

Jarude afirmou que as palavras de Railson não lhe surpreende e aproveitou para criticar o vereador por receber mais de R$ 100 mil.

“Suas palavras Railson, não me surpreende. Alguém que utiliza R$ 100 mil de diárias ao longo do mandato, que significa mais de 10 vezes mais do que um salário líquido de um vereador é normal que não queira um projeto desses sendo aprovado. A gente sabe como é o seu modus operandi, a gente sabe que você troca suas opiniões por cargos na prefeitura e no governo. Então suas palavras de maneira alguma me surpreende, mas a população exige medidas de austeridades nesse momento para que a gente possa dar nossa contribuição ao combate do Covid-19”, afirmou.

Railson rebateu e chamou Jarude de “mentiroso”.

“Você deixe de ser mentiroso, que você fale a verdade para quem está em casa, porque você não é esse anjinho não. O que você deixou de gastar com viagem ou diárias, gráfico ou carro, tem que ser trabalhado dentro de um orçamento de um ano para o outro. E existe uma lei nesta Casa que se sobrasse iria para um fundo, que há muito tempo não sobra. Então deixe de ser desleal com os seus colegas, e deixe de ser mentiroso em rede social e fale a verdade”, criticou.

Correia afirmou ainda que Jarude usou a cota de combustível de moto sendo que a Câmara nem moto têm.

“Eu não tenho esse seu perfil de tá em rede social pra falar mal de vereador. Esse é a sua vida, mentindo na redes sociais. Você quando viaja, leva assessor, você usa combustível em moto e nem tem moto e olha que tá aqui nas notas fiscais. Sou pai de família e eu respeito todos os vereadores, e o senhor vai pra rede social contar fake news. E se eu gastei em diária é porque está dentro da legalidade e isso consta no portal da transparência. Seja maduro e deixe de falar mal dos seus colegas!”, afirmou.