Militares das Forças Armadas, Polícia e Bombeiros doam sangue em Cruzeiro do Sul

Prossegue até esta quarta-feira, 8, a campanha de doação de sangue de militares das forças armadas, policiais e bombeiros do Estado ao Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul. A doação teve início na segunda-feira (6).

Além dos homens do Exército, participam da campanha a Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, somando 68 doadores.

Segundo o comandante do 61º BIS, tenente-coronel Carlos Eduardo, objetivo das doações é contribuir para o restabelecimento do estoque do banco de sangue do Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul. “A ação busca, ainda, incentivar o cidadão cruzeirense e de todo

Vale do Juruá a contribuir de forma voluntária neste momento de isolamento e distanciamento social por conta da pandemia relacionada ao coronavírus”, cita.

Samma Maryssa, gerente administrativa do Hemonúcleo, acentua o papel cidadão das forças armadas e de segurança. “São exemplo”.