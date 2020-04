Homem é morto com um tiro na cabeça, em Cruzeiro do Sul

Na noite desta terça-feira, 7, Ilson Ferreira Gualberto, 56 anos, foi baleado enquanto estava em casa, na Vila Santa Rosa, em Cruzeiro do Sul. O homem, que foi atingido na cabeça chegou a ser atendido no Hospital do Juruá, mas morreu no centro cirúrgico.

Ainda não há maiores informações sobre o crime já que o homem morava só e ninguém foi visto no local do crime. O caso está sob responsabilidade do delegado Lindomar Ventura.

O corpo de Ilson já foi liberado pelo IML e será enterrado em Santa Rosa pela família.