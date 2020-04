Gladson, MDB, PSDB…

O governador Gladson Cameli (Progressistas) resolveu levar ao pé da letra as palavras de Jesus nos Evangelhos: “Quem comigo não ajunta, espalha”; “Quem não é por mim é contra mim” e “Como andarão dois junto se não estiverem de acordo”. O Diário Oficial está vindo recheado de exonerações de pessoas ligadas ao MDB e PSDB. O motivo é simples: Supostamente uma teoria da conspiração para impedir a reeleição dele em 2022.

“Supostamente” porque não é nada sincronizado, organizado como um impeachment. E “teoria” porque membros desses partidos publicam chapas para 2022 excluindo Cameli do processo. Uma notinha aqui, alfinetada ali, uma coligação acolá foi torrando a paciência. Dirigentes do MDB e PSDB negam veementemente argumentando que a aliança entre os dois partidos está dentro do script da política para as eleições municipais, mas nada que impeça apoiar a reeleição de Gladson Cameli como já atestado e juramentado em cartório.

O certo é que quem dava o governador como “fraco” avaliou mal como no filme Karatê Kid I e II. Porém, Jesus também disse que “um Reino dividido não prospera”. Talvez seja a hora dos dirigentes desses partidos sentarem conjuntamente para um diálogo franco e aberto.

Talvez as partes não queiram!

Nesse caso deve-se fazer como Abrahão, o patriarca hebreu, quando seus pastores e de seu sobrinho Ló brigavam por água, terra e gado. Cada um foi para um lado. Ló escolheu as campinas verdejantes do Jordão; Abraão o deserto da Judéia. Ou seja, um foi para Sodoma e Gomorra o outro para Jerusalém. No final, caro leitor, cada um sempre escolhe para onde vai…

“Você pode saber o que disse, mas nunca o que outro escutou”. (Jacques Lacan)

. É o fim dos tempos!

. Dizia o povo quando o homem foi a lua.

. Segundo a crença na época “o homem queria ser mais do que Deus!

. A lua tá lá, o homem foi o voltou e o mundo não se acabou!

. Deus está no lugar que deve estar e o homem também.

. O coronavírus não é o fim do mundo; muito pelo contrário, pode ser o amanhecer de um novo modelo de civilização, um mundo melhor.

. Se bem que eu duvido muito!

. A prefeita Socorro Neri agiu com coerência ao permanecer no PSB; quem gostou mesmo foi Tião Bocalon e Ney Amorim.

. A chapa da promessa é Bocalom e Marfisa!

. Curiosidade da natureza aplicada a política:

. O papagaio só solta o pé do galho quando sente que o bico está preso em outro.

. Calma que o bloqueio do Fundo Partidário foi anulado, gente!

. Acho que ia ter guerra civil…

. A sociedade espera muito do GAECO e da Polícia Civil no caso das denúncias de suposta corrupção na merenda escolar.

. O doido da praça falava, mas ninguém acreditava!

. E fazia era tempo!

. Uma fonte do MP diz que tem prefeitura enrolada no negócio até a medula!

. O caso poderá ir para a esfera federal!

. Bom dia!