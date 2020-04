Gladson Cameli vai passar Semana Santa em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli chegou de avião em Cruzeiro do Sul na tarde desta quarta-feira, 8, e deverá passar o feriado da Semana Santa na terra natal dele.

Uma entrevista à rádio da família, entrega de cestas básicas e acompanhamento de apresentação musical dos Bombeiros na frente do Hospital do Juruá estão na programação.

O governador deve permanecer até domingo em Cruzeiro do Sul, onde é montada no Hospital do Juruá a estrutura de leitos de UTI para atender possíveis casos graves de Covid-19. Já no Hospital Dermatológico é feito o trabalho de adaptação do espaço para abrigar pacientes com casos de coronavírus sem a necessidade do suporte de UTI.

Da última vez em que esteve em Cruzeiro do Sul, Cameli reclamou da aglomeração de pessoas na região central da cidade apesar do decreto de fechamento do comércio e quarentena. Ele chegou em Cruzeiro do Sul no momento em que o Ministério Público e o Poder judiciário endureceram com empresários que incitam a população contra o Decreto Governamental de manutenção dos comércios fechado e quarentena. A justiça determinou multa de até R$ 10 mil para pessoas físicas e jurídicas que fizerem passeatas e carreatas contra o decreto.