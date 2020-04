Energisa cria programa para combate ao Covid-19 e doa aspiradores para hospital no Acre

Para ajudar no combate à pandemia de Covid-19, o Grupo Energisa anunciou a criação do movimento Energia do Bem, rede que reúne 13 parceiros empenhados em viabilizar ações emergenciais que ajudem a superar a crise do coronavírus.

As iniciativas incluem doação e manutenção de ventiladores pulmonares, obras elétricas em unidades públicas de saúde e na captação de recursos para assistência a idosos. Também foi criado o portal Energia do Bem, com informações confiáveis sobre a doença e conteúdo para reduzir os impactos do isolamento social.

No Acre, seis aspiradores portáteis já foram disponibilizados ao Hospital da Criança para pacientes com baixa imunidade seguirem em tratamento em casa, liberando leitos para pacientes infectados com o novo coronavírus.

A Energisa investirá R$ 5 milhões no movimento, com os recursos sendo aplicados nos 11 estados de atuação da empresa, em diversas frentes mapeadas.

