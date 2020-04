Em Xapuri, PT minimiza saída de vereador e prefeito diz que foco é a luta contra a pandemia

Teve certa repercussão nas redes sociais em Xapuri a troca de partido do vereador Joseni Oliveira, que saiu do PT e foi para o DEM no último dia da janela partidária, período de 30 dias que permitia a mudança de sigla para vereadores que disputarão cargo eletivo na próxima eleição sem que houvesse o risco de perder o mandato.

Já para o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores, apesar de se tratar da perda de uma cadeira na Câmara Municipal, a decisão do vereador não causou nenhuma repercussão e nenhum representante do partido se manifestou publicamente a respeito do fato. Consultado, o presidente municipal da agremiação disse que comentaria o episódio após ser comunicado oficialmente, mas, depois disso silenciou.

Fontes de dentro do partido em Xapuri, com quem o ac24horas conversou, informaram que não houve surpresa com a direção tomada pelo vereador. Para um membro da ala mais conservadora no município, Oliveira “estava no PT, mas não era petista, nunca foi”. Um segundo interlocutor afirmou que o partido resolveu que o assunto não “merecia maiores repercussões”.

O prefeito Ubiracy Vasconcelos também foi contatado a respeito do assunto, mas desconversou, também minimizando a situação e deixando claro que sua única preocupação no atual momento é o enfrentamento à pandemia do coronavírus. “Estamos totalmente focados para essa crise sem precedentes que estamos vivendo e nosso único foco, agora, é a defesa das vidas em nossa cidade”, disse.