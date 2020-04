Dados da ANS mostram redução em usuários de planos de saúde no Acre

A Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou nesta terça-feira (7) dados que mostram a redução no número de usuários de planos de saúde no Estado do Acre. Eram 42.201 em fevereiro de 2019 e, um ano depois, são 42.093 -ou 108 usuários a menos em 12 meses.

Em pare dos Estados, no comparativo com fevereiro do ano anterior, o setor registrou aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 15 unidades federativas, sendo Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná os que tiveram o maior ganho de beneficiários em números absolutos.

No País, o setor totalizou 47.046.729 usuários em planos de assistência médica e 26.012.855 em planos exclusivamente odontológicos em todo o Brasil.