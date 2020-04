Solidariedade e Democratas fecham aliança para eleições em Senador Guiomard

O Solidariedade e o Democratas vão marchar juntos nas eleições de Senador Guiomard. A aliança foi formalizada na manhã de hoje (7) na sede do partido na região central da cidade. Segundo o presidente da executiva municipal do DEM, Dauster Maciel Neto, o nome do Gilson da Funerária representa renovação do cenário político.

“O Gilson representa a verdadeira identidade do município, é uma oportunidade de passar essa página de politicagem e de termos um futuro melhor, principalmente aos que moram aqui”, disse Dauster.

Durante a formalização da aliança, o Solidariedade apresentou o médico Deison Bandeira, como pré-candidato a vice-prefeito. Deison é filho da terra, se formou em medicina em Rondônia e voltou para atuar como médico na cidade. Ele disse que acredita em dias melhores para o município.

“Já fomos referência em tantas coisas, hoje a cidade vive um verdadeiro caos por conta das gestões que não fizeram nada bem aos cidadãos. Senador Guiomard precisa de pessoas que tenham compromisso social”, acrescentou Bandeira.

Gilson afirmou que outros partidos deverão convergir com o Solidariedade. Com humildade e muito diálogo foi formada uma chapa com 27 pré-candidatos a vereador. Com a janela partidária foi o partido que mais se fortaleceu.

“É hora de construir um grupo político forte, formado por pessoas que pensam no melhor para a cidade e as pessoas. Com humildade vamos fortalecendo as bandeiras de humanismo, urbanismo e compromisso social defendidas pelo Solidariedade”, disse Gilson da Funerária.