Prefeitura de Brasiléia intensifica cobertura vacinal e imuniza mais de 50% do público-alvo

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o balanço das últimas ações da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em Brasiléia. A vacinação está sendo realizada em postos de saúde e em domicílio, 957 idosos com mais de 60 anos foram imunizados, ao todo estão cadastrados 1671.

Esse número equivale a 57,27% do público alvo do município, a primeira fase segue até o dia 16 de abril e Brasiléia pode ultrapassar a meta de 90% estipulada pelo Ministério da Saúde.

“O prazo final para a vacinação dos idosos é o dia 16 de abril, seguimos trabalhando com várias equipes distribuídas em toda a área urbana e rural. Queremos alcançar os 100% de vacinação e por isso nossas unidades de saúde serão abastecidas para continuar vacinando aqueles que ainda não se vacinaram”, afirma Francisco Borges, secretário municipal de saúde.

Outro grupo que também foi vacinado durante as últimas ações da Saúde foi o dos profissionais de saúde. Ao todo, 57,58% do grupo foram vacinados em Brasiléia.

As unidades de Saúde do Município continuam oferecendo as vacinas contra a gripe. Idosos e profissionais da saúde que ainda não se imunizaram podem procurar os postos de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas.

Nas próximas semanas, a prefeitura deve anunciar novas etapas da vacinação para outros públicos-alvo.