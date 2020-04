Ordem da facção para fechar hotéis em Feijó: delegado diz que polícia vai dar resposta

O delegado responsável pela Delegacia de Feijó falou com a reportagem do ac24horas, Valdinei Soares, sobre a denúncia de que uma facção criminosa que atua no município teria determinado o fechamento dos hotéis e teria atirado, como foram de alerta, em dois estabelecimentos que estariam descumprindo a ordem.

Valdinei Soares confirmou os fatos e disse que nos próximos dias a polícia vai dar uma resposta à população feijoense. “Realmente os fatos aconteceram, nós tivemos o registro dos boletins. Já temos alguns suspeitos. Temos combatido com veemência essa questão das organizações criminosas e o que posso dizer é que nos próximos dias daremos uma resposta para a sociedade de Feijó”, disse o delegado.

Valdinei se divide entre as delegacias de Feijó e Tarauacá, dois municípios de porte médio para os padrões acreanos. Somadas as populações das duas cidades, o número chega a quase 80 mil pessoas.

O delegado, mesmo exaltando sua produtividade à frente das duas delegacias, admite que o ideal seria um profissional em cada município.

“O ideal seriam dois delegados. Mas no que se refere a produtividade e respostas às populações de Tarauacá e Feijó eu acredito que estamos alcançando nossos objetivos. Em termos de produtividade as delegacias de Feijó e Tarauacá foram as que mais realizaram operações e prisões de combate as organizações criminosas”, afirma Valdinei.