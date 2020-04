O tempo é de muita cautela e não de açodamento 

O governador Gladson Cameli aparece na última pesquisa do DATA-CONTROL com excelente aceitação pela população, na pergunta acerca de como está se comportando em relação às medidas no combate ao Covid-19. Por isso, é preciso que atue com muita cautela e esperar o momento certo para flexibilizar no afrouxamento das medidas. Uma liberação frouxa agora pode ser um empurrão para o aumento do número de casos, e isso ocorrendo vai passar a ser vilão na história. Pressões devem estar existindo, acima disso tem que ver que uma decisão sua neste momento pode mexer com vidas. Ideologia ás favas, neste momento. Teorias da conspiração, também, ás favas neste momento. O momento é de racionalidade científica. Temos exemplo como o de Milão, na Itália, do que representa uma medida açodada e desastrada. Não se pode brincar com uma pandemia que já ceifou milhares de vida

TEMPO PARA MEDITAR

Não há nada mais importante no momento para o governador Gladson do que conduzir com equilíbrio o enfrentamento do coronavírus. A política deveria ser colocada para uma discussão mais na frente, depois que passar a fase de contaminação. E só após se posicionar a respeito.

CONVITE REJEITADO

O deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) tentou, mas não conseguiu que a ex-prefeita Toinha Vieira (PSD) se filiasse ao PROGRESSISTAS. Mesmo isolada, Toinha será candidata à prefeita nem que seja para marcar posição. Isso já estava decidido dentro do PSDB.

BELO NOME

Entre os nomes postos em Tarauacá para a disputa da prefeitura, pinço o da vereadora Janaína Furtado (PROGRESSISTAS), como uma opção que quebra com o ciclo de se assistir nos últimos anos os Damascenos e Vitorinos se revezando no comando da prefeitura. Representa o novo.

CHEGOU ATRASADO

O vice-governador Rocha chegou atrasado na sua denúncia de suspeita de superfaturamento na compra de computadores pela Educação. Há um bom tempo o governador Gladson pediu à polícia que investigasse este caso e o da merenda escolar. Não são fatos novos os dois casos

NÃO HOUVE CONVERSA

Depois do episódio da demissão não houve nenhuma conversa entre o Gladson e o Rocha. Chequei bem checado. E uma proposta via intermediário para que voltasse atrás nas demissões na Segurança não foi aceita pelo governador. Não houve nenhuma novidade.

NOTÍCIA DE BASTIDORES

A notícia de bastidores é de quem ambos ficaram para conversar hoje. Dessa conversa ou sairá um Gladson Cameli desmoralizado ou um Gladson Cameli com autoridade. Uma das duas.

ACERCA DE NOTAS

Acerca de notas que escrevi acerca da troca de partido quero deixar bem claro que não escrevo para alguém gostar ou não gostar, relato fatos, porque tenho compromisso de bem informar aos leitores do BLOG DO CRICA. Esqueçam, pois, qualquer tentativa de ingerência.

EXATAMENTE POR ISSO

E, exatamente por não aceitar ingerência é que a coluna tem mais de quatro décadas na mídia.

ELEIÇÃO EM DEZEMBRO

Leio que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral estão querendo transferir as eleições municipais para dezembro. E que descartam unificar o pleito com 2022. É uma decisão sensata. Adiar só numa catástrofe. Fora isso seria querer legitimar um golpe na democracia.

PRATO QUE SE COME FRIO

Deputados vêm a proposição de cortar 50% de seus salários como uma retaliação do deputado Géhlen Diniz (PROGRESSISTAS), por ver todas suas propostas de inconstitucionalidade em projetos votados na ALEAC, derrubadas pelos colegas e os emparedou. Naquela de que a vingança é um prato que se come frio.

CHAPA PARA DOIS VEREADORES

O senador Petecão (PSD) acredita que, conseguiu montar uma chapa competitiva e que poderá eleger dois vereadores em Rio Branco. Sobre a eleição para a PMRB seguirá o Gladson Cameli.

RAPA GERAL

A informação que a coluna tem é que todos os cargos do ex-prefeito Vagner Sales no governo serão cortados, decisão que se encontra amadurecida. É aguardar o que virá no Diário Oficial.

FATO SACRAMENTADO

Para o deputado José Bestene (PROGRESSISTAS) não há mais o que se discutir a respeito, o seu partido terá candidato a prefeito de Rio Branco e o nome será definido em conversas internas. Mesmo o seu nome já tendo sido decidido em uma Ata do partido sobre a sucessão municipal.

NOMES POSTOS

Ney Amorim, José Bestene e Tião Bocalom são os nomes postos. Não há outros melhores.

NÃO É RISÍVEL?

My God! Não é mesmo risível sonhar com um palanque em que estejam juntos Socorro Neri, Gladson Cameli, Jorge Viana, Cesário Braga, Tião Viana e etc, queriam que eu não ironizasse?

CAMINHO SE ESCOLHE

Ninguém pode tirar o direito da prefeita Socorro Neri de ficar no PSB e escolher os seus parceiros de campanha. A sua decisão implicou também num fato natural de o governador Gladson e o senador Sérgio Petecão (PSD) procurarem outros caminhos. Assim é a política.

MUITO TEMPO

Sendo a eleição em outubro ou dezembro haverá muito tempo para os candidatos buscarem seus espaços no eleitorado. Pesquisa agora é bobagem. Só vai se ter um panorama melhor das candidaturas de junho em diante, quando os candidatos já serão melhores conhecidos.

QUEM TEM MANDETTA TEM MEDO

O presidente Jair Bolsonaro tomou uma decisão sensata, a de não demitir o Ministro da Saúde, Henrique Mandetta, que vem conduzindo de forma exemplar as ações de combate ao Covid-19. Mandetta vem sendo uma das raras cabeças lúcidas no governo contra a pandemia.

POPULAÇÃO COM MANDETTA

O Bolsonaro só não o demitiu porque a sua imagem iria desabar. 76% dos ouvidos na pesquisa de ontem do Data-Folha são a favor da continuidade do isolamento social, o que prega Mandetta. Não é hora para bravatas políticas, os tempos são de ouvir a ciência.

SALVE A POLÍTICA!

Depois de ver e ouvir o ex-senador Jorge Viana dedilhar um violão a dedução a que se chega é a de que, a política nos livrou de um pífio músico e um pífio cantor. Por isso, salve a política!

ELDER TEXEIRA

É o novo nome na disputa pela prefeitura de Sena Madureira. É um ex-vereador bem votado e respeitável. Numa democracia é bom que apareça o maior número de candidatos a prefeito.

QUEM MAIS PERDEU

Quem mais perdeu políticos com mandato neste troca-troca foi o PT. Só na capital foram dois vereadores Antonio Morais e Mamede Dankar. Moraes foi para o PSB e Dankar ao PROS.

NOSSO DALAI-LAMA

Quem leu a nota do presidente do PSDB, o Correinha, sobre a escolha do vice na chapa tucana, teve a impressão que estava lendo uma bula do Dalai-Lama se reportando a um mosteiro budista. A escolha será pelos caciques e ponto. Sem firulas filosóficas! Prefiro o Correinha como enólogo de que como monge budista. Brindemos um Romanée-Conti Grand Cru!

CHAPA TRABALHADA

Está sendo trabalhada uma chapa costurada numa grande frente com apoio do governador Gladson Cameli, para disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Os meios palacianos estão afinados em dois pontos: que o Gladson tem de fazer o prefeito da capital e de Cruzeiro.

IMPRESSÃO ERRADA

Aqui do meu Bunker de isolamento conversei ontem com uma das boas cabeças da política. E fez uma observação, que faz muito sentido: “Crica, os tucanos e emedebistas apostaram que podiam fazer do Gladson gato e sapato, o consideravam um fraco, e quebraram a cara”.

LÓGICA POLÍTICA

Dependendo da chapa, estará dentro da lógica um candidato apoiado pelo governador Gladson chegar ao segundo turno na eleição para prefeito da capital. A máquina pesa!

BANCADA MINORITÁRIA

O vereador Gabriel Forneck (PT) virou líder na Câmara Municipal de Rio Branco da bancada minoritária. Antonio Moraes e Mamede Dankar saíram, e Jackson Ramos não é candidato.

JACÓ E LABÃO

O presidente do PT, Cesário Braga, é o nosso Jacó da passagem bíblica com o Labão, em Gênesis. Continua esperando um parceiro para o PT. Lembrando: Jacó esperou 7 anos.

AULA DE TRANQUILIDADE

O secretário de Saúde, Alysson Bestene, tem dado uma aula de bom senso e tranqüilidade na condução do combate ao Covid-19. Está no seu melhor momento à frente da SESACRE.

FRASE MARCANTE

“Na política não há amigos, apenas conspiradores que se unem”. Victor Lasky