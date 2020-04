Moisés Diniz é exonerado do cargo de secretário de educação

A prefeita Socorro Neri exonerou nesta terça-feira, 7, Moisés Diniz do cargo de secretário municipal de educação da capital acreana. A oficialização acontece após Diniz ter entregue o cargo.

O ex-comunista que foi deputado estadual e também esteve na Câmara dos Deputados durante um ano e sete meses ao substituir o petista Sibá Machado, que se afastou do mandato para ser secretário da indústria do então governador Sebastião Viana, deixou o PC do B, onde construiu toda sua trajetória política e se filiou ao Progressistas, partido do governador Gladson Cameli.

Por sua experiência e reconhecido como um político ético, como já confirmou que não deve ser candidato nas eleições deste ano, Diniz deve ser aproveitado no governo de seu novo partido.

Na prefeitura, por enquanto, Socorro Neri nomeou sua chefe de gabinete, Rozária de Lima para também responder pela secretaria municipal de educação.