Idosa de 75 anos é a segunda vítima fatal do coronavírus no Acre

Morre a segunda pessoa no Acre vítima do coronavírus. Uma idosa de 75 anos, identificada até o momento apenas como Maria Lúcia Pismel de Paula, que estava internada na UTI do Pronto-Socorro acabou tendo complicações em seu quadro de saúde veio à óbito nesta terça-feira, 7.

Agora, além dos 50 casos confirmados, o coronavírus já é responsável pelo segunda morte no estado.

Maria, que tinha sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) deu entrada na UNIMED no último dia 2 de março com quadro clínico de febre e dificuldade para respirar. Dois dias depois foi transferida para UTI do pronto-socorro. Mesmo assim, infelizmente, suas condições clínicas se agravaram, levando a idosa à óbito.

Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) na tarde desta terça-feira, há registro de casos confirmados em Rio Branco, Plácido de Castro, Porto Acre e Acrelândia.

Os 63 casos em análise estão distribuídos entre os municípios de Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Sena Madureira e Xapuri.