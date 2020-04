Gladson pretende sancionar PL dos consignados e flexibilizar decreto na próxima segunda

O governador Gladson Cameli (Progressistas) deve sancionar na próxima segunda-feira, 13, o projeto de lei de autoria do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que suspende a cobrança dos empréstimos consignados dos servidores públicos do Estado por três meses.

“Estamos conversando com os bancos e pretendo sancionar essa lei até segunda-feira, dia 13. Estamos apenas acertando questões burocráticas”, frisou Cameli.

O chefe do Palácio Rio Branco também afirmou que na próxima quarta-feira, 8, deve anunciar medidas para flexibilizar o decreto de isolamento social para que as empresas voltem a funcionar. “Estamos sentando com a Acisa, Fieac e demais instituições como o Ministério Público para definir regras para as empresas voltarem a funcionar. Assim que anunciarmos, os empresários terão esses dias do feriadão da semana santa para se adaptarem para na segunda as coisas possam funcionar”, explicou.

Cameli destacou que deve adotar a medida feita em Rondônia para dar autonomia as prefeituras para decidir se o comércio abrirá ou não. “Vamos analisar caso a caso. Não dá para comparar a situação de Acrelândia com outro município que não registrou nenhum caso. Então estamos estudando a melhor forma”, frisou.