Gladson nega que convidou Socorro para o PP; Moisés Diniz assumirá cargo no governo

O governador Gladson Cameli conversou com o editor deste blog que atualiza esta página um vez na vida e outra na morte. Entre as colocações do chefe do executivo, uma bem importante, que coloca por terra qualquer especulação: ele nunca convidou a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB) para se filiar ao seu partido, o Progressista.

“Eu sei que teve muita especulação sobre o assunto, mas o fato é que eu nunca convide a Socorro para o partido. A respeito muito, mas de mim jamais partiu nada a respeito”, disse.

Cameli ressaltou que o alinhamento com Neri é apenas institucional por causa da pandemia de Coronavírus (Covid-19), mas que também não descarta uma aliança futura. “Não posso dizer que dessa água nunca beberei”, frisou.

Outro ponto da prosa política, foi o fato de Cameli revelar que o ex-deputado e ex-secretário municipal da educação na gestão de Neri assumirá um cargo no governo. “Eu não sei se vou colocá-lo no meu gabinete ou na educação, mas é fato que ele vai me ajudar. O Moisés é um dos homens íntegros que conheço e esse sim eu convidei para vir ao Progressista”.

PLANO MANSUETO

Cameli ainda comentou sobre o ofício assinado pelos chefes de poderes pedindo que os deputados estaduais não votem favorável a Projeto de Lei, 149/2019, conhecido como Plano Mansueto que faz mudanças no regime de recuperação fiscal. O governador ressaltou que a proposta foi um pedido dos Estados ao governo federal e deve ser votado ainda nesta semana. Segundo o governo, o projeto concede prazo de até cinco anos aos estados que estão descumprindo os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para que possam se reenquadrar nos limites estabelecidos.

“Eu fiquei sabendo desse ofício por causa de vocês [ac24horas]. Eu acho que os chefes não entenderam. Eu estou tentando resolver o problema, mas eu liguei para o coordenador da bancada, o senador Sérgio Petecão, e ele disse para eu não me preocupar com isso. Espero que isso se esclareça. Nunca conversaram comigo a esse respeito e reforço pedido aos deputados federais que aprovem a medida”, pontuou.