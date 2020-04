Gerlen defende redução de salário: “esqueçam a política; as pessoas estão com fome”

O líder do governo na Assembleia Legislativa, Gerlen Diniz, defendeu nesta terça-feira (7), o projeto de lei que reduz em 50% o salário dos deputados estaduais. “Percebi que o PL não foi muito bem recebido. Me disponho a retirar o projeto porque não busco nenhum bônus político”, disse ele, propondo a retirada para apresentação do projeto em conjunto com os demais parlamentares.

A estimativa é que mais de 10 mil famílias poderão ser melhor atendidas com alimentação nesta pandemia com a economia resultante da redução salarial. “Esqueçam política. Temos de fazer isso agora porque as pessoas estão com fome agora”, disse.

Outros deputados, segundo ele, irão apresentar propostas semelhantes e que Daniel Zen, do PT, acata a ideia com ressalvas.