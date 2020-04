Gerlen avalia sugestão de cortes de salários do primeiro escalão do governo Gladson

No Gazeta Entrevista, desta terça-feira, 07, o deputado Gerlen Diniz (Progressistas) avaliou como “interessante” a sugestão de um telespectador acerca de cortes de salários no primeiro escalão do governo Gladson Cameli.

A sugestão do telespectador incluía também o corte de 50% no salário do governador Gladson e do vice-governador Major Rocha e secretários. Gerlen evitou afirmar se seria a favor ou não, só disse que é “interessante”.

“O governador Gladson está muito sensível e atento a tudo que está acontecendo. Ele mandou reduzir os gastos em 30% e concentrou a concessão de diárias na Casa Civil. É uma forma de fazer economia! E a depender da situação eu creio que outras medidas virão. Agora, se vão cortar salário ou não, eu não tenho essa informação. Só o futuro irá dizer”, afirmou.

Gerlen vem sendo alvo de críticas de colegas do parlamento por apresentar um Projeto de Resolução, que reduz em 50% o salário dos parlamentares por 90 dias em decorrência da pandemia de Coronavírus (Covid-19).

De acordo com a proposta, os valores economizados serão revertidos na compra de alimentos e distribuídos a instituições filantrópicas reconhecidas por lei como de utilidade pública.