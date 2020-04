Ex-motorista de Gladson assume Deracre no Juruá; cargo era indicação de Vagner Sales

Antônio Luciano de Oliveira, conhecido em Cruzeiro do Sul como motorista do governador Gladson Cameli, assumiu a direção do Deracre do Juruá no lugar de Marcos Sales, irmão do ex prefeito e ex deputado, Vagner Sales, cunhado da deputada estadual Antônia Sales e tio da deputada federal Jéssica Sales.

Marcos foi exonerado na semana passada e nesta terça-feira, 7, o Diário Oficial do Estado, trouxe mais 15 exonerações de pessoas ligadas ao “Leão do Juruá” , Vagner Sales, em mais um rompimento dos parentes políticos de Cruzeiro do Sul. Gladson Cameli e Vagner Sales são primos em segundo grau.

Entre os demitidos de hoje havia lotados nas secretaria de Educação, Indústria, Cultura e Produção, DEPASA e Cageacre.

O cruzeirense Luciano de Oliveira diz era diretor da secretaria de Indústria e Tecnologia (Seict), que nunca foi motorista oficial do governador e que “dirige pra ele por amizade”.

Sobre o trabalho no Deracre Luciano afirma que segue com a operação tapa buracos nas Rodovias AC-405 e AC-407 e realiza o levantamento de todos os equipamentos do Departamento ” para começar a trabalhar nos ramais logo no início do verão “, relata o novo diretor.