Em Cruzeiro do Sul, pessoas se aglomeram em busca do pescado da Semana Santa

A Associação dos Vendedores do Mercado do Peixe em Cruzeiro do Sul diz que não vai faltar pescado nesta Semana Santa. O presidente da Associação, Francisco Valdeci diz que vão vender mais 20 toneladas de peixe dos rios da região e de piscicultura. Tem tambaqui, mocinha, piau e outros e os preços variam entre R$ 10 e R$ 14 o quilo.

Mas a aglomeração de gente em busca do produto é grande nesta terça feira, 7, no local, contrariando as regras da quarentena.

A prefeitura e a Associação acordaram o funcionamento dos boxes em regime de revezamento mas todos seguem abertos.

Com relação à segurança sanitária Valdecir diz que o sistema interno de rádio orienta a população sobre os meios de prevenção ao Covid-19. “Também colocamos álcool gel na barracas das verdureiras”, cita.