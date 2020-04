Edvaldo Magalhães acha que dia 13 está longe para sanção da suspensão dos consignados

O deputado Edvaldo Magalhães pediu que a Mesa Diretora apele ao governador Gladson Cameli antecipar para esta quarta ou quinta-feira (8 ou 9 de abril) a ideia de sancionar a lei que suspende os empréstimos consignados dos servidores. “Elogio a decisão e peço agilidade”, pediu.

Ele citou a declaração dada por Gladson Cameli ao ac24horas informando que a sanção se dará apenas no próxima dia 13 de abril, uma segunda-feira.

O PL de Edvaldo foi aprovado na semana passada por 17 votos a 5, derrubando relatório contrário do Líder do Governo, Gerlen Diniz. A Mesa Diretora diz que adotou as providências para a sanção governamental do PL.