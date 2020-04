Deputados aprovam elevação de empréstimo de R$ 392 milhões para R$ 510 milhões

A Assembleia Legislativa do Acre aprovou nesta terça-feira (7) pedido de elevação do pedido empréstimo feito pelo Governo do Estado junto à Caixa Econômica Federal. O valor solicitado salta de R$392 milhões para R$510 milhões.

O pedido original foi aprovado no fim do ano passado pelos deputados, mas não houve implementação de parte do Governo do Estado. 18 deputados estavam na sessão virtual e todos votaram favoráveis.

Do valor indicado, R$242 milhões serão para amortização e reestruturação da dívida. O Governo do Acre diz que R$20 milhões serão destinados ao pagamento de precatórios.

Assim, menos da metade do empréstimo será destinado às obras estruturantes no Acre, objetivo principal do aporte. O deputado Edvaldo Magalhães, se manifestou favorável. “Concordo com essa medida preventiva do Governo do Estado”, disse Magalhães, que pediu urgência no andamento.

Já o deputado Roberto Duarte criticou duramente o que de chama de “incapacidade” do Governo do Estado em fazer licitações como manda a regra mas que “excepcionalmente” por causa do período de pandemia declarou voto favorável ao empréstimo.

O deputado Jenilson Leite sugeriu que desse dinheiro R$100 mil possam ser usados para comprar matéria-prima dos equipamentos de proteção individual de profissionais da saúde que estão sendo fabricados pelos alunos da Ufac. A Mesa Diretora não acatou a proposta com base no artigo 240 do Regimento Interno.