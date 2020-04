O coronavírus ou, como preferem alguns, a Covid-19, é como uma poderosa tempestade, principalmente na economia do país. Nesse aspecto o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes têm toda a razão. Porém, tentar preservar vidas é o mais relevante a fazer nesse momento. Um dos setores como o de bens e serviços está quebrando no efeito dominó que vem derrubando as grandes economias do mundo. Como vão ficar a União, estados e municípios depois da tempestade?

A recessão econômica criada por Dilma Rousseff, aprofundada pelo derrotado Aécio Neves, e fermentada pela Lava Jato parece ser fichinha do que vem pela frente.

Governadores e prefeitos precisam preservar salários sem nenhum tipo de demagogia barata como fez o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro.

O rombo nas contas públicas nunca foi salário, muito menos servidores.

Corrupção, incompetência, irresponsabilidade fiscal e más gestões são causas comprovadas de endividamento e falência do sistema público.

Depois da tempestade vem a calmaria, mas, também, o estrago que precisará ser consertado. Governadores e prefeitos precisam agir com austeridade. Do contrário a avaria será muito maior.

“A corrupção não é uma invenção brasileira, mas a impunidade é uma coisa muito nossa”. (Jô Soares)

. A confraria entre tucanos e progressistas em Sena Madureira foi para o espaço com a crise afastando a ex-prefeita Toinha Vieira e o deputado Gerlen Diniz.

. O prefeito Mazinho Serafim agradece!

. A propósito, procurador lembrava ontem que abuso de poder econômico cassa candidaturas, inclusive, depois da diplomação e posse.

. O escândalo da merenda escolar vai colocar políticos na cadeia, inclusive prefeitos; é o que se ouve nos corredores de determinado órgão repressor.

. Da esfera federal!

. A depender do governador Gladson Cameli quem fez o angu que coma, com caroço e pirão de farinha.

. É o que se escuta nos corredores do Palácio Rio Branco!

. Como explicar o fato do prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos (PT), não gastar um centavo com mídia e ser um dos mais bem avaliados do Acre.

. Consta que o Bira tem uma jararaca em cada bolso!

. A reeleição é uma armadilha muito perigosa para a vida de um gestor, são poucos os que escapam dela.

. É onde o político se encalacra nos órgãos de controle para o resto da vida!

. Foi a desgraça da presidenta Dilma Rousseff e do PT.

. Alguns poucos se saem bem como o Lula porque a maré econômica foi excelente para o Brasil.

. Sobrava dinheiro!

. Segundo um auditor federal, não tem como um gestor roubar milhões de um estado ou prefeitura e esconder.

. Sempre haverá um meio de rastrear bens, patrimônios, dinheiro vivo porque não existe o crime perfeito.

. E não?

. Ao propor a redução dos vencimentos os deputados em 50% o deputado Gerlen Diniz (Progressista) fez um estrago.

. E olha que foi generoso!

. O Luís do moto táxi quer saber quem é que manda nessa “joça”:

. Se é o ministro Mandetta ou o presidente Bolsonaro?

. O presidente já disse que vai passar a caneta em quem quiser ser estrela; quer o que Madetta vá cantar em outra freguesia.

. Tirem o bode da sala e os jabutis da folha de pagamento que dá certo!

. Bom dia!