Daniel Zen pede criação da comissão que analisa PEC da Renda Mínima Emergencial

O deputado Daniel Zen disse na sessão desta terça-feira, 7, que as medidas do governo federal não são suficientes e que se dispõe a abrir mão da Proposta de Emenda Constitucional de renda mínima emergencial para que o governo assuma programa que crie programa com esse o fim. “Tem de instalar a comissão de análise e eu peço que isso seja feito”, disse o deputado.

Ele afirma que tem sido procurado por trabalhadores que se arriscam em sair às ruas, mas não encontram clientes. “Eu sugeri meio salário, mas o Estado pode definir um valor que caiba no orçamento público”, propõe o deputado do PT.

Zen sustenta que essa PEC será de grande valia para as famílias mais pobres neste momento de pandemia.