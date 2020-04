Cenário econômico leva TJAC aprofundar cortes em despesas

Sem citar percentuais, o Tribunal de Justiça do Acre implementa a partir desta terça-feira (7) um forte contingenciamento de despesas no Poder Judiciário. O desembargador Francisco Djalma, presidente do TJAC, disse que a medida tem por objetivo executar ações que otimizem os gastos e resultem em economia.

O Plano de Contingenciamento de Despesas determina racionalização da concessão de materiais de almoxarifado; otimização do consumo de água, energia elétrica, combustível, telefonia e correios; suspensões do início de novas obras e reformas, suspensão das nomeações de servidores na área administrativa, entre outras ações.

O plano corta passagens aéreas e de autorizações de estadia, suspende pagamento de diárias de indenização de férias à magistrados e servidores.

Outras medidas estão sendo implementadas.