Calegário pede realocação de emendas para atender prefeituras

O deputado Fagner Calegário disse nesta terça-feira (7) na sessão virtual da Assembleia Legislativa que o governador Gladson Cameli trate melhor as matérias aprovadas pelos deputados, como o projeto que trata da suspensão da homologação dos concursos públicos em andamento no Governo do Estado.

“Aproveito o momento para falar da renda mínima, que é um projeto do Daniel Zen, que trata de uma ajuda para as famílias. Neste momento de pandemia, eu acredito que ela é pertinente”, disse Calegário.

O PL de Daniel Zen cria o Programa de Renda Mínima no Estado do Acre e está parado nas comissões da Aleac. “Precisamos reabrir essa discussão”, pediu Calegário, além de reafirmar a necessidade da redução da alíquota do ICMS, e a realocação das emendas parlamentares para que as prefeituras sejam atendidas neste momento de crise sanitária.