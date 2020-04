Alunos do Bolsa Família são os primeiros a receber a cesta básica no Acre

O comitê de enfrentamento a Covid-19 já tem praticamente pronto o cronograma de entrega das cestas básicas destinadas às famílias dos alunos da rede estadual cadastradas no Programa Bolsa Família.

Quase 42 mil cestas básicas foram montadas com os produtos da merenda escolar para atender os estudantes em situação de vulnerabilidade social na capital e nos demais municípios do interior do estado.

A Defesa Civil Estadual, com apoio do Exército e da Secretaria Estadual de Assistência, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres, ficarão responsável pela entrega dos alimentos destinados as famílias de baixa renda por conta do isolamento social. O Bolsa Família atende atualmente a mais de 80 mil famílias no Acre.

(CN)