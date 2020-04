Vereador Mamed Dankar se filia e vai disputar a reeleição pelo PROS

No fim do prazo para a filiação partidária, o vereador da capital acreana, Mamed Dankar, assinou sua filiação e vai disputar a reeleição pelo PROS.

Dankar foi eleito em 2016 pelo Partido dos Trabalhadores com 2404 votos. No início de março deste ano, o vereador que teve a relação desgastada com membros do partido, principalmente por conta do polêmico Estatuto da Família, anuncia sua saída do PT.

Depois de discutir com familiares e apoiadores os convites que tinha para se filiar, decidiu ingressar no PROS. Logo após a assinatura da ficha de filiação nesta segunda-feira, 6, posou ao lado do presidente estadual da sigla, Dêda, e a deputada estadual Maria Antônia.

“A escolha do PROS é que é um partido que vem se reestruturando, que vai sair com candidaturas em diversos municípios. Outro fator que me fez decidir pelo partido são que suas bandeiras de luta são parecidas com as minhas. Fui convidado para ingressar o partido sem nenhuma negociata de cargos ou qualquer outro acordo. Sem falar que me deram liberdade para defender no que acredito, que é a família, as questões sociais e agricultura”, disse Dankar.

Quem também aparece na imagem é o ex-deputado federal Fernando Melo, que é outro pré-candidato à vereador pelo PROS.

Mamed Dankar foi autor da indicação para que a prefeitura suspendesse o pagamento da taxa por parte dos permissionários dos mercados municipais, que faz parte do pacote de medidas econômicas anunciadas pela prefeita Socorro Neri nesta segunda-feira.