UFAC lança auxílio alimentação de 200 reais para estudantes de Cruzeiro do Sul e Rio Branco

A reitora da Universidade Federal do Acre (UFAC) Guida Aquino, anunciou por meio de um vídeo um auxílio alimentação no valor de 200 reais para cerca de 1.200 estudantes da instituição.

Guida disse que a UFAC está preocupada com os alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A bolsa no valor mensal de 200 reais vai durar pelos próximos 3 meses e pode ser prorrogada dependendo do comportamento da pandemia do coronavírus.

A reitora anunciou que para Rio Branco serão 900 bolsas e outras 300 para estudantes de Cruzeiro do Sul.

Ainda durante esta segunda-feira, 6, a UFAC deve anunciar os critérios e como os estudantes podem acesso o auxílio alimentação.

Veja o vídeo: