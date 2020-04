Solidariedade tem alimentado famílias que passam por dificuldades durante pandemia

Com a restrição de algumas atividades comerciais para impedir a proliferação do coronavírus no Acre, não são poucos os relatos de pessoas com dificuldade de sobreviver nesta época. São pessoas que em sua maioria trabalham na informalidade que viram seus rendimentos, já insuficientes em grande parte, diminuir ainda mais.

Além da transformação da merenda escolar em cestas básicas que serão distribuídas pelo governo do estado às famílias dos alunos de baixa renda matriculados na rede pública de ensino, se tem notado nas redes sociais diversas ações solidárias que tem ajudado com a distribuição de alimentos.

Tirando os pré-candidatos que usam a distribuição para divulgar seu nome e fazer campanha velada, o que se percebe é uma grande corrente envolvendo igrejas, entidades não governamentais e pessoas comuns preocupadas.

Uma delas é a Comunidade Batista Vida, localizada no Distrito Industrial, que fica próxima a região da Sapolândia, um dos bairros mais carentes de Rio Branco.

A igreja iniciou uma campanha de arrecadação por meio das redes sociais. Quem quiser ser solidário em um momento difícil para tantas famílias pode entregar na sede da igreja e em dois restaurantes parceiros da campanha, pode entrar em contato que uma equipe vai buscar em casa ou pode transferir para uma conta bancária o valor do sacolão.

“Nesse momento precisamos fazer a nossa parte enquanto igreja. Não só levar a palavra de Deus e evitar o pânico e desespero, como também sendo um parceiro do governo, que a gente sabe que não tem condições de atender todas as famílias que necessitam de alimentação”, destaca o pastor Marquinhos Maciel.