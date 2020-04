Seja um fiscal contra os preços abusivos; saiba como fazer uma denúncia ao Procon

Nesta época de pandemia do coronavírus tem sido comum o cliente se assustar o com preço de alguns produtos por conta do considerável aumento. Ocorre que mesmo muita gente desconhecendo, aumento abusivo, sem justificativa, é crime e precisa ser combatido.

Um dos canais de fiscalização ao combate aos preços absurdos é o Procon, que desde o início do ciclo epidêmico, tem intensificado as verificações em estabelecimento que vendem produtos alimentícios, farmácias, entre outros.

“Elevar os preços dos produtos e serviços, sem justa causa, configura-se numa prática abusiva. Para tal fato, estamos orientando os distribuidores e fornecedores que evitem os aumentos excessivos nesse período de pandemia e, se algo é detectado, estamos aplicando notificações e posteriormente, multas”, relata o diretor-presidente do Procon/AC, Diego Rodrigues.

Mas como o cidadão comum pode ajudar a não ter abusos de preços e denunciar ao Procon quando desconfiar de que houve aumento abusivo?

As denúncias podem ser feitas pelo telefone (68) 3223-7000 de segunda a sexta-feira, das 7h às 13 h, ou pelo número 151. É possível também fazer uma denúncia por email: [email protected]

“Nesta plataforma, o requerente descreve as irregularidades, informa o nome, endereço e ponto de referência para se chegar no estabelecimento. O consumidor também pode anexar fotografias, prints, imagens de documentos, faturas, boletos entre outros e, se caso preferir, pode fazer a denúncia de forma anônima”, informa o agente fiscal do Procon/AC, John Lynneker.

Com informações da Agência de Notícias do Acre