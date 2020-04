Presidente do PT afirma que está curado do coronavírus

Cesário Braga, presidente estadual do PT, afirmou em uma rede social que seu exame apontou que está curado do coronavírus.

Cesário faz parte do grupo que contraiu o coronavírus ao participar de uma reunião política no município de Capixaba. Além de Braga, também foram infectados o deputado estadual Daniel Zen e o ex-senador Jorge Viana que também já anunciou ter se curado do coronavírus.

Agradeceu aos amigos que mandaram energias positivas e pediu que o povo do Acre continue seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde.

Leia o que disse Cesário em uma rede social:

*ESTOU CURADO DO CORONAVÍRUS *

Graças a Deus estou curado do coronavírus, foram dias difíceis e por vezes imaginei que poderia acontecer o pior, porém, graças a Deus, continuo de pé.

Agradeço de coração a todos que mandaram energias positivas, orações, rezas e etc. Graças a vocês sempre acreditei na cura.

Lamento muito o falecimento da senhorinha, a primeira vida no Acre ceifada por esse vírus e espero que Deus leve conforto aos corações de amigos e familiares.

Espero que nossa sociedade e o povo do Acre continue seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS. Essa é a única maneira de evitar que daqui uns dias estejamos lamentando a perda de mais pessoas.

Cesário Campelo Braga