Prefeita anuncia isenção de ISS, IPTU e de taxa de permissionários

A prefeita Socorro Neri (PSB) por meio de uma transmissão ao vivo, anunciou nesta segunda-feira, 06, novas medidas para ajudar a população a enfrentar a crise causada pelo novo coronavírus (Covid-19).

Para amenizar as questões econômicas, Neri anunciou que irá enviar um Projeto de Lei (PL) para a Câmara de Vereadores de Rio Branco, nesta segunda-feira, 06, isentando de tributos de ISS e de renovação dos prestadores de serviços como: taxistas, mototaxistas, auxiliar de moto-táxi, moto-frentista, frentista e pessoas que trabalham com transporte individual de aplicativo.

“Os permissionários dos mercados municipais ficarão isentos a partir desta segunda-feira, 06, até o final de 2020 do pagamento de taxas”, relatou.

Socorro anunciou também a isenção de IPTU deste ano de 2020,para aqueles que pagam até R$ 131,81. “Com essa medida iremos ajudar os mais necessitados”, afirmou Neri.

Neri anunciou que será prorrogado o pagamento da cota única do IPTU até o dia 30 de Junho. “Vamos prorrogar o pagamento da cota única com um desconto de 20% e essa medida deverá alcança mais de 120 mil contribuintes”.

A prefeita anunciou que está finalizando tratativas com o Banco do Brasil (BB) e Caixa Econômica Federal (CEF) para os servidores municipais que possuem empréstimos consignados possam aderir a suspensão de pagamento por seis meses.

“Nós estamos articulando junto ao BB e a Caixa e outras instituições financeiras que têm esses contratos consignados com os nossos servidores municipais para que de modo a conseguir a suspensão de pagamento por até 6 meses, mas será apenas para aqueles servidores que queiram aderir”, anunciou.

A prefeita anunciou abertura do edital “FestVida Arte de Casa para o Mundo”, que visa ajudar artistas a realizar apresentações online, direto de casa, nas redes sociais Facebook ou Instagram nesse momento que estão passando por causa do decreto. Ela conta que será destinado R$ 50 mil, com remuneração de R$ 1 mil para cada apresentação, voltado para as áreas de arte e patrimônio cultural.