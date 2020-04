População ignora orientação para ficar em casa e lota o centro nesta segunda-feira

Mesmo com a orientação dos especialistas em saúde pública de que os momentos mais críticos da pandemia do coronavírus ainda vão chegar no Acre, a população, quem sabe influenciada pelos números oficiais, que mostram que existem “apenas” 48 casos confirmados da doença no Acre, parece que relaxou de vez.

Imagens do fotógrafo Sérgio Vale feitas na manhã desta segunda-feira, 6, mostram o centro de Rio Branco lotado de veículos e pedestres. São pessoas, que mesmo não estando desenvolvendo trabalhos essenciais estão descumprindo a orientação de isolamento social.

FOTOS: SÉRGIO VALE

É bom lembrar que exames só têm sido feitos em casos considerados graves e que a expectativa é que o número de pessoas contaminadas é bem maior do que o divulgado oficialmente.

“O vírus está se disseminando no Acre. É importante que façamos todos os esforços para impedir que o maior número de pessoas seja contaminado. As medidas de isolamento social neste momento são extremamente importantes”, afirma o médico infectologista Thor Dantas.