A eleição para prefeito em Rio Branco começa a se definir. Entre os mais de dez candidatos, ao menos quatro se destacam em função das estruturas que servem de âncora para suas candidaturas. A prefeita Socorro Neri (PSB), Minoru Kinpara (PSDB), Roberto Duarte (MDB) e Tião Bocalom (Progressistas).

Porém, em tempos de Pandemia do corona vírus, a Covid-19, alguns fenômenos no universo da política podem ocorrer (ou não) como, por exemplo, um candidato do andar de baixo surpreender. Como? Indo para o 2º turno como ocorreu nas eleições passadas em vários estados. Foi um tipo de Pandemia política que levou a ascensão uma “direita conservadora”.

Esse movimento tirou das sombras o apagado deputado federal Jair Bolsonaro (com 28 anos de mandato), para o estrelato na presidência, ocupando a cadeira do seu maior ídolo, general Emílio Garrastazu Médici.

Qual o movimento que ocorrerá nas eleições municipais, (se não forem adiadas como fomentam alguns)? Ainda não se sabe! Talvez, o eleitoral dê uma guinada na lancha a direita; quem sabe, a esquerda. Ou, mantenha o curso normal. Entretanto, uma coisa é certa: O jogo é bruto, mas democrático.

“Somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. Nosso objetivo é observar, aprender, crescer e amar… E depois vamos para casa. (Provérbio Aborígene)

. O governador Gladson Cameli (Progressistas) ainda não decidiu quem apoiar na eleição desse ano em Rio Branco.

. Um ponto está muito claro:

. Não vai ficar fora do jogo; não pretende fazer como o tio, o falecido governador Orleir Cameli, que apoiou o então prefeito Mauri Sérgio, mas não meteu a cara.

. O 2º ponto também está claro:

. O seu candidato poderá ser qualquer um que ele entender que deva ser; o Progressista que coloque as barbas de molho.

. Gladson Cameli não vai apoiar candidato para perder a eleição!

. Eis que surge uma luz no fim do túnel na querela entre o governador Gladson e os tucanos…

. Como dizia minha avó, dona Mariquinha, lá na Cachoeira, Seringal Carmem, aconchego dos Bianôs:

. “O maior erro é a pressa antes do tempo e a lentidão ante a oportunidade”.

. Segundo ela, ouviu de um turco que mascateava no rio Acre em anos passados!

. Um regatão!

. O senador Márcio Bittar (MDB) continua fidedigno aos princípios e preceitos da coligação que derrubou o PT do poder depois de 20 anos.

. Por ele, não haveria nenhuma briga dentro do governo entre partidos aliados; diz que faz parte do script político as siglas lançarem candidaturas a vereadores e prefeitos.

. Se coligarem também, mas que em 2022 estarão todos juntos apoiando a reeleição do governador Gladson Cameli.

. De acordo com Márcio Bittar, esse é o script, foi o combinado e o combinado não custa caro.

. Como é que um gestor público cria uma empresa de prestação de serviços, contrata pessoas e paga ele mesmo com recursos da prefeitura?

. Como dizia minha professora de inglês entortando a boca e colocando a língua entre os dentes:

. “Orange, my love”!

. Parecia a boquinha de um piau!

. É uma estupidez atrás da outra;

. Afastaram a Dilma e agora falam em afastar Bolsonaro.

. Como dizia o Orlei Cameli:

. Isso é “mulecage”!

. Bom dia!