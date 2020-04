Mesmo com pedido de isolamento, clientes lotam e formam filas nos bancos de Rio Branco

Apesar das recomendações de autoridades, dentre elas Organização Mundial de Saúde (OMS) e do governador Gladson Cameli (Progressistas) de manter o isolamento social e evitar aglomerações como forma de prevenção e propagação do novo Coronavírus (Covid-19), os cidadãos de rio-branquenses não vem seguindo a recomendação como deveria ser.

Na manhã desta segunda-feira, 6, o videomaker do ac24horas, Whidykennedy, registrou uma movimentação intensa nas agências bancárias do Santander e Bradesco que ficam localizadas no Centro de Rio Branco.

A fila reúne dezenas de pessoas, muitas delas idosos, que chegava à esquina da Rui Barbosa, esquina com a Marechal Deodoro. Segundo ele, a fila é apenas para usar os caixas eletrônicos.

Um servidor público que não quis se identificar, relatou que foi necessário a ida a agência. “Foi o jeito ter que vir, tem contas pra pagar. Imaginava que iria ter muita gente, mas nem tanto assim”, contou.