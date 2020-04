MDB de Vagner tem maioria na Câmara e Ilderlei diz que vereadores foram cooptados com “propostas indecentes”

Na nova configuração partidária da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, com o MDB de Vagner Sales tendo 7 vereadores e o Progressistas do atual prefeito Ilderlei Cordeiro tendo 6 apoiadores, e o PDT com apenas 1, o cenário na disputa eleitoral toma contornos de rivalidade extrema, mesmo com a pandemia de coronavírus que ocorre em território acreano.

O emedebista Vagner Sales afirma ter uma chapa de 21 candidatos fortes para a eleição de outubro, cujo o candidato majoritário é o seu filho, Fagner Sales. O “Leão do Juruá, como é mais conhecido, acredita que poderá eleger o filho de muitos vereadores da base de apoio tendo como apoio principal o PSDB do vice-governador Major Rocha, que apresentou o presidente da Associação Comercial do Juruá, Luis Cunha, para disputar a eleição como vice.

Outra possibilidade do MDB assumir a prefeitura de Cruzeiro, segundo Vagner, é se houver a cassação definitiva pelo Tribunal Regional Eleitoral- TRE, dos mandatos de Ilderlei Cordeiro e Zequinha Lima, apesar da possibilidade perder força com o passar do tempo, já que faltam poucos meses para as novas eleições.

“Neste caso a Câmara Municipal elege o novo prefeito. Nós temos os vereadores com mais idade, o que decide em caso de empate. Eu dei um banho de cuia no Ilderlei”, disse Vagner.

De acordo com a legislação eleitoral, se o mandato de Ilderlei Cordeiro for cassado em definitivo a menos de 6 meses do término, a Câmara Municipal elege indiretamente o novo prefeito. Se faltar mais de 6 meses, há eleição direta normal.

Ilderlei diz que só trata de eleição depois da pandemia

Sobre a nova composição da Câmara, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, cita que só tratou do assunto em novembro do ano passado durante filiação simbólica de vereadores, mas cita que foi procurado recentemente por vereadores que afirmaram ter recebido “propostas indecentes” de Vagner Sales para se filiar ao MDB.

“Se me contaram isso e foram é porque não deveriam mesmo estar ao meu lado”, enfatiza.

Cordeiro diz que o momento agora é cuidar da prevenção ao coronavírus e esperava de lideranças como as da família Sales agissem da mesma forma. “Agora é hora de cuidar de vidas e não de política”, concluiu.