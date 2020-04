Jéssica Sales vota a favor do “Orçamento de Guerra” para combater Covid-19

A deputada Jéssica Sales (MDB) segue, em Brasília, participando das sessões remotas da Câmara dos Deputados para a aprovação de matérias necessárias para o combate à pandemia do novo coronavírus.

Entre as propostas aprovadas recentemente, a parlamentar destaca a proibição de exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene, essenciais ao combate da Covid-19; a liberação para os estados e município usarem o saldo de recursos da saúde não plicados em anos anteriores, e também a prorrogação de contratos temporários dos médicos veterinários contratados pelo ministério da Agricultura. “Tudo o que for para o bem do nosso país e para o nosso Acre, terá meu voto favorável”, disse Jéssica.

Ainda na semana passada, a deputada Jéssica Sales votou pela aprovação de outras propostas nas áreas da economia e da saúde tais como, a facilitação da liberação de medicamento e equipamento para a área de saúde; a suspensão de prazos para os cidadãos e empresas apresentarem comprovações de pagamentos, financiamentos e empréstimos, assim como a garantia aos estados e municípios da manutenção dos valores mínimos das transferências de recursos do Governo Federal ao Fundo de Participação dos Estados (FPE) e ao Fundo de Participação dos Município (FPM).

Jéssica Sales destaca ainda a aprovação do “Orçamento de Guerra”. Na última sexta-feira 3, que ajudará a combater a Covid-19, além de dar maior liberdade ao Governo Federal para implementar as medidas emergenciais para todas as áreas. “Isso significa destravar as regras fiscais fazendo com que os recursos cheguem mais rápido aos estados e municípios, com o consequente apoio a milhares de brasileiros”, comemorou.