Idoso de 75 anos pode ser a segunda vítima do coronavírus no Acre

O coronavírus pode ter feito a sua segunda vítima no Acre. Um idoso de 75 anos que morreu no início da noite desta segunda-feira, 6, na UPA do 2º Distrito, pode ter morrido por causa da doença.

O ac24horas apurou que o idoso, que não teve no nome revelado, já vivia acamado por causa de sequelas de um acidente de carro. Mas como o paciente também foi diagnosticado com pneumonia, existe a possibilidade do idoso ter contraído a doença.

O paciente deu entrada por volta de uma da tarde da UPA do 2º Distrito e faleceu no início da noite. Por causa da idade e da dificuldade de respirar, que acabou levando o paciente a morte, o protocolo da saúde é determinar a realização do exame.

Como o laboratório Charles Mérieux não funciona no período da noite, apenas na manhã desta terça-feira, 6, será divulgado o resultado do exame e se a causa da morte foi o coronavírus.