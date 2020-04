Governo diz que Banco do Brasil e Caixa vão estender prazo para pagamento de consignados

Segundo o governo do estado, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal reafirmaram o compromisso de renegociação que estende prazo para pagamentos em até seis meses não somente de financiamentos para consignados, mas habitacional e comercial.

O compromisso teria anunciado durante encontro do superintendente do Banco do Brasil no Acre, Márcio Carioca, e do superintendente executivo de Governo da Caixa Econômica Federal no Acre, Ismael Lima durante reunião com a Secretaria de Estado da Casa Civil na última sexta-feira, 3.

Nas páginas de produtos e serviços dos sites oficiais dos bancos é possível encontrar as formas para operacionalizar a renegociação que estende prazo para pagamentos em até seis meses.

“Em outra oportunidade, estivemos reunidos com o governador Gladson Cameli e demais secretários de governo, onde reafirmamos que a concessão/renovação dos empréstimos com aplicação de carência de até seis meses já estão entre os serviços oferecidos aos servidores públicos clientes do Banco do Brasil”, disse Márcio Carioca.

O superintendente-executivo de Governo da Caixa Econômica Federal no Acre, Ismael Lima, disse que o banco já disponibiliza de instrumentos para ajudar os servidores a passarem pela crise do coronavírus. Estamos em fase de adaptação de um sistema interno que irá contemplar o pleito e a necessidade individual dos clientes uma vez que que essa opção já é ofertada pela Caixa”, afirmou.

Para Ismael, a preocupação do Governo do Estado e demais autoridades com a questão é pertinente, e importa ressaltar que a maneira como a Caixa se preparou para a crise do coronavírus é adequada do ponto de vista administrativo e jurídico devido os contratos entre clientes e banco serem privados e regidos por lei federal.

“É importante lembrar que esses prazos que a Caixa oferta para renegociações podem ser reavaliados dependendo do cenário da Covid-19 no Brasil e no Acre”, garantiu Ismael.