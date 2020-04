Gerlen Diniz protocola projeto de lei que reduz salários de deputados em 50%

Um projeto de lei polêmico pretende dominar as discussões na Assembleia Legislativa do Acre nesta terça-feira, dia 7. O líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressistas), resolveu colocar a mão no bolso e dos demais parlamentares ao protocolar um Projeto que altera a Resolução 211 de dezembro de 2018, que reduz em 50% o salário dos parlamentares por 90 dias em decorrência da pandemia de Coronavírus (Covid-19).

De acordo com a proposta, os valores economizados serão revertidos na compra de alimentos e distribuídos a instituições filantrópicas reconhecidas por lei como de utilidade pública. Segundo Diniz, um pedido para que a sessão de terça seja suspensa será feito e a expectativa é que o projeto seja votado no mesmo dia.

Protocolado na última sexta-feira, dia 3, a proposta só foi tornada pública nesta segunda-feira, 6, antes mesmo do deputado ter ser manifestado num programa de rádio sobre a possibilidade dos salários dos servidores começarem a atrasar a partir de maio. “Quero deixar claro que isso não tem nada a ver com a minha fala. Protocolei isso antes e destaco que isso é a contribuição mínima dos deputados com esse momento que vivemos. Já conversei com alguns colegas que também são favoráveis a proposta e tem projetos similares a espeito”, argumentou o deputado.

Atualmente, um deputado recebe o salário líquido de R$ 18 mil. Caso a proposta seja aprovada, o vencimento passará para R$ 9 mil. Como são 24 deputados, a economia ultrapassará os R$ 640 mil nós próximos três meses.