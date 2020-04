Deputado Daniel Zen afirma que está curado do coronavírus

O deputado estadual Daniel Zen (PT), usou o seu Facebook na noite desta segunda-feira, 06, para contar que está curado do novo coronavírus (Covid-19). Ele recebeu a notícia da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Zen relatou que os 20 dias que passou em isolamento social foram difíceis e que os sintomas da Covid-19 “são intensos e fortes”.

“Ao todo foram 20 dias de isolamento social absoluto, 7 dias a mais do que os 14 dias recomendados pelas autoridades em Saúde. Nesse período, só sai de casa duas vezes, ambas para fazer os exames. Foram dias difíceis, os sintomas da Covid-19 são intensos, muito fortes. É uma doença traiçoeira”, afirmou.

Zen aproveitou para lamentar o falecimento da aposentada Antônia Virgílio de Holanda, de 79 anos, que morreu na tarde desta segunda-feira, 06, por conta da Covid-19. Ele pediu que a população acreana continue seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de autoridades sanitárias.

“Quero pedir a todos que levem a sério essa doença e as medidas de isolamento social. Sei das dificuldades econômicas que resultam do isolamento, a questão dos empregos e do sustento das famílias, principalmente para quem é profissional liberal, autônomo ou trabalhador informal. Mas, a vida deve vir, sempre, em primeiro lugar”, encerrou.