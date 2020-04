Cursos online: estudantes conciliam o período da quarentena com rotina de estudos

Diversas instituições estão ofertando capacitação gratuita

Com a chegada do Covid-19, o novo coronavírus, muitas pessoas tiveram que adaptar sua vida e rotina, pois foi determinado, pelo Ministério da Saúde, o afastamento social como forma de prevenção. Em razão disso, escolas, faculdades, shoppings, centros comerciais e todos os lugares que poderiam gerar aglomeração e disseminação do vírus foram fechados por determinação dos governantes dos estados. A partir daí, instituições de ensino começaram a ofertar à população cursos gratuitos e totalmente on-line, enquanto que as faculdades e universidades adotaram o ensino EAD para que o período de afastamento social não prejudicasse o semestre dos alunos.

Assim, instituições de ensino como a Udemy, SENAI, Fundação Getúlio Vargas e a Fundação Bradesco disponibilizaram cursos em diversas áreas da educação, de forma gratuita, em suas plataformas digitais. Ao final do curso, os estudantes poderão acessar os certificados. Já a mundialmente conhecida Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, liberou mais de 100 cursos em 14 áreas em sua plataforma online.

Esse é o momento que os estudantes podem impulsionar a sua carreira, adquirindo conhecimento de forma gratuita, aliando o tempo em que está em casa devido ao período de isolamento com os estudos. “Já fiz cinco cursos, dois de 40 horas e os outros mais curtos, dei uma pausa para descansar e já comecei mais dois. O fato de ser na on-line, na verdade, é a única possibilidade para mim. Primeiro, por conta do período de isolamento e, segundo, para que eu mesma possa ajustar meus horários”, relata a estudante de pedagogia Rafaela Borges.

A estudante não poupa empenho para se dedicar e aponta os benefícios dos cursos em sua carreira e vida. “É mais que investir na formação em casa, é ter com o que ocupar o tempo com algo que de alguma forma vai beneficiar a gente. Ajuda a cuidar da saúde mental, passar o tempo e não perceber o tédio e os medos, foi tipo um acordo que eu fiz com a minha mente”, afirma.

Autodidata, Rafaela sempre buscou aprender, sozinha, assuntos do seu interesse. “Eu estudo atualmente por conta própria marketing digital e design gráfico. Então, quase tudo que eu soube acerca da disponibilidade dos cursos foi por meio dos perfis de agências de marketing que acompanho. E depois que eu percebi a onda de disponibilização, eu comecei a procurar no pinterest e fui achando vários sites com cursos bem legais”, conclui.

Fonte: Larissa Mesquita – Agência Educa Mais Brasil