Covid-19: estudantes acreanos que atuarem no SUS receberão bolsa de até R$ 1.045

Acadêmicos acreanos poderão participar do projeto “O Brasil conta comigo”, lançado na última quinta-feira, 2, pelo Ministério da Saúde (MS). O projeto do Governo Federal oportuniza aos estudantes de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia a atuarem no combate do novo coronavírus no Sistema Único de Saúde (SUS).

O projeto estabelece bonificação de acordo com a carga horária do estágio supervisionado de 40h, no valor de um salário mínimo (R$ 1.045), e 20h no valor de meio salário mínimo (R$ 522,50). Além de 10% de pontuação no ingresso em programa de residência do MS, no prazo de dois anos e ainda certificado de participação.

As inscrições serão realizadas por meio deste link: http://sgtes.unasus.gov.br/apoiasus/.

Os alunos interessados devem estar matriculados em instituições de ensino superior públicas e/ou privadas, que integram o sistema federal de ensino. O estudante deve estar cursando o 5° e 6° ano de medicina, e extensiva a alunos do último ano dos cursos de graduação em enfermagem, fisioterapia e farmácia.

Estudantes dos cursos, acima citado, que estejam cursando do 1º ao 4º ano também poderão participar, mas sem direito a bonificação, podendo receber desconto em mensalidade pela instituição de ensino superior privada a que esteja vinculado.