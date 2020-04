Com uma morte confirmada, casos de coronavírus confirmados chegam a 50 no Acre

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) atualizou os casos confirmados e coronavírus no Acre. Agora, de acordo com o boletim desta segunda-feira, 6, são 50 os casos confirmados. Um dos casos confirmado foi em Plácido de Castro, como o ac24horas já havia divulgado nesta manhã.

Também nesta segunda, o Acre registrou a primeira morte provocada pelo coronavírus. Uma aposentada de 79 anos morreu na UPA do 2º Distrito.

Um outro dado chama a atenção no boletim. Assim como disseram os especialistas em saúde, vai se confirmando a tendência da doença se espalhar pelo interior do estado. Dos 22 municípios, apenas Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Senador Guiomard não possuem casos em análise. No total, a Sesacre aguarda o resultado de 79 exames.