Banda da PM vai as ruas do Manoel Julião e Calafate levar um pouco de música aos moradores

Policiais militares saíram às ruas do bairro do Manoel Julião e Calafate, em Rio Branco, para levar música às famílias confinadas em seus apartamentos devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

A performance arrancou aplausos e sorrisos de todos que foram às sacadas e janelas dos prédios na noite deste domingo (5). A iniciativa também foi registrada em vídeos e compartilhada nas redes sociais.

Os integrantes da “Furiosa” Banda da Polícia Militar, tocaram músicas populares, louvores e a apresentação também teve direito à execução do Hino Acreano.

O objetivo da ação é levar um pouco de música para os moradores que estão em isolamento dentro de suas casas, no período de quarentena devido o Covid-19.

Veja o vídeo: