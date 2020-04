Apesar das chuvas, Rio Iaco desce 7 centímetros neste começo de semana

As chuvas que atingiram o município de Sena Madureira não ajudaram a elevar os rios do Vale do Iaco, segundo a Defesa Civil.

O nível do Rio Iaco, por exemplo, saiu de 11,58 metros no domingo (5) para 11,51 metros nesta segunda-feira (6). Ou seja, desceu 7 centímetros mesmo com as chuvas que caíram no período.

Assim, a situação segue tranquila em Sena Madureira, já que o nível do rio está distante da cota de alerta, que é 14m.